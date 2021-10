Proposta do fundo do estabilização é travar preço do petróleo em US$ 50

Uma das propostas para o fundo de compensação do preço do petróleo, que está sendo costurada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e vai ser apresentada em reunião de líderes na noite desta segunda-feira, é travar em 50 dólares o preço do barril de petróleo. O que sobe além disso, o dinheiro é retirado do fundo para ajudar estabilizar o preço dos combustíveis. Quando o preço do petróleo ficar abaixo desta trava, o fundo é reabastecido. O primeiro aporte seria feito com 10% dos 40 bilhões de barris da Pré-Sal Petróleo (PPSA) que seriam transformados em títulos securitizados. O projeto teria que ser regulamentado pela Casa Civil e Ministério de Minas e Energia para estabelecer os critérios de liberação ou aportes do fundo mais detalhadamente. Mas antes mesmo da proposta ser lançada, o valor de 50 dólares já é considerado baixo demais. Nesta segunda-feira, por exemplo, o barril está cotado acima de 80 dólares.