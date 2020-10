Promessa não cumprida pela Receita deixa bancos em polvorosa

Uma promessa feita pelo Ministério da Economia aos bancos estão deixando as instituições financeiras em polvorosa nesta sexta-feira, 2. A Receita Federal, em 2 de abril, zerou o Imposto sobre Operação Financeira (IOF) por seis meses. Foi uma das medidas para aplacar os efeitos nocivos da pandemia de Covid-19. Contudo, o secretário da Receita Federal, José Tostes Neto, garantiu aos bancos que a alíquota zero seria estendida até o fim deste ano.

Os bancos estavam contando com a publicação da informação no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 2. Contudo, a publicação não veio. Agora, estão correndo para ajustar os sistemas para contemplar a alíquota anterior à decisão de abril: 3%. O IOF zero teve um impacto nas contas do governo de 7 bilhões de reais.

