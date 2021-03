Promessa de campanha, privatização da EBC fica para depois de 2022

O presidente Jair Bolsonaro prometia durante a campanha que ia acabar com a TV Brasil, principal veículo da EBC, a agência estatal de notícias. Bolsonaro costumava dizer que a estatal é um “cabide de empregos”. O presidente também prometeu privatizar a própria EBC e até incluiu a empresa no programa de desestatização. Mas nada disso vai acontecer, pelo menos não neste governo ou neste mandato, que termina em 2022. No cronograma do Ministério da Economia, a privatização da EBC está programada para daqui dois ou três anos, segundo disse o secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura da Sepec, Diogo Mac Cord. Em entrevista para a TC Rádio, o secretário falou do cronograma do novo plano de privatizações do ministério: Eletrobrás ainda neste ano, a EBC nos próximos dois a três anos e os Correios ainda no primeiro trimestre de 2022.