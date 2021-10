Procuradoria pede que TCU averigue offshore de Paulo Guedes

O subprocurador-geral junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, entrou com uma representação para que o tribunal averigue se os recursos usados pra constituir as offshores do ministro Paulo Guedes e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tiveram em algum momento origem pública. A procuradoria pede ainda para que seja investigado se os dois atuaram em situações de conflito de interesse ao manter as offshores. As empresas foram reveladas no caso Pandora Papers, uma investigação de um consórcio mundial de empresas de jornalismo.