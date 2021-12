Procura por testes de Covid-19 dispara em dezembro

A rede de exames de análises clínicas Labi Exames detectou um aumento expressivo na procura por testes de Covid-19 na primeira quinzena de dezembro — o volume de testes comercializados já supera todo o mês de novembro. A expectativa da empresa é que o avanço no número de testes vendidos seja de 55% em relação ao mês de novembro e de 10% em relação a dezembro de 2020. A alta na procura por testagem, no entanto, não é um sinal muito preocupante. Na avaliação da companhia, o movimento se dá devido à aproximação das festas de final do ano, em uma tentativa de diminuir os riscos de contágios entre amigos e familiares durante as celebrações. Há de se dizer, no entanto, que a maior busca por testes também ocorre em um momento de surto do vírus Influenza no Rio de Janeiro e do surgimento dos primeiros casos da variante ômicron no país.

