Procon vai notificar a Ford sobre entrega e manutenção de veículos

A Fundação Procon de São Paulo vai notificar a Ford, ainda nesta terça-feira, 12, sobre direitos de consumidores clientes da montadora e que, na visão do órgão de defesa do consumidor, podem ser violados com o encerramento de suas fábricas. Serão quatro pontos a serem abordados na notificação: 1) se todos que compraram veículos nas últimas semanas receberão as unidades; 2) se as peças de reposição continuarão a serem fabricadas; 3) se a montadora continuará a prestar serviços conforme os planos de revisão e manutenção; 4) e se a fabricante continuará a prestar assistência aos consumidores por meio de canais de atendimento.

Os questionamentos ocorrem porque o comunicado divulgado na segunda-feira, 11, pela Ford é vago em relação a esses pontos. A companhia americana informou que não fabricará mais os veículos de passeio no Brasil e que venderá somente o que tiver em estoque. Nesta terça, as três plantas de produção no país — Camaçari (BA), Horizonte (CE) e Taubaté (SP) — já tiveram suas operações paralisadas. “A saída da Ford cria um cenário de incertezas para o consumidor e exige a pronta intervenção do ProconSP”, diz Fernando Capez, diretor-executivo do ProconSP.

