Privatização do Porto de Santos deve ir à consulta pública em outubro

O secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, Diogo Piloni, disse que até outubro deve ser aberta a consulta pública para a desestatização do Porto de Santos e que neste mês os estudos de viabilidade devem estar concluídos. A expectativa é de que o porto receba 16 bilhões de reais em investimentos para ampliação de sua capacidade e também manutenção. Vislumbramos um risco para a solução de travessia via ponte. O secretário disse em entrevista à radio TC que em vez de uma ponte, o projeto prevê a construção de um túnel como ponte seca, já que as embarcações pelo mundo não param de ficar maiores e isso poderia trazer uma limitação futura de crescimento para o porto.