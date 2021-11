Prévias do PSDB esquentam com Doria avançando na terra de Tasso

Na terra do senador Tasso Jereissati, o presidenciável João Doria conseguiu amealhar votos importantes para as prévias do PSDB. Fernanda Pessoa e Nelinho, ambos deputados estaduais, declararam oficialmente seus votos a Doria, com direito a vídeos apoiando o governador de São Paulo. O deputado federal Danilo Forte foi quem ajudou o governador de São Paulo na campanha. À coluna, Danilo Forte diz que Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, se associou à turma obscura do PSDB que está no orçamento secreto e votando a favor de jabutis da Eletrobras. Doria participou nesta noite de evento no estado.

Com esses apoios, Doria tem 100% dos deputados do partido no estado. Agora terá que tentar o apoio de 4 prefeitos e 7 vices, que o senador Tasso Jereissati tem confiança que estejam com Leite.