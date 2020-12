Pressionado, Guedes volta a ouvir o mercado e tensão diminui

O ministro da Economia, Paulo Guedes, novamente voltou a viver dias mais tensos à frente da pasta. E um dos pontos de maior preocupação é a dívida pública. Com 600 bilhões de reais vencendo até abril, muitos começaram a duvidar da capacidade de Guedes de lidar com a situação de forma que não comprometesse a capacidade de pagamento no futuro. Nesta quarta-feira, 2, veio a solução de emitir dívida no exterior. Três vencimentos, cinco, dez e trinta anos. Citibank, Santander e ScotiaBank vão liderar a captação.

Contudo, há algumas semanas, Guedes não estava convencido de que essa era uma saída positiva, embora muitos gestores de renda fixa mandavam mensagens diretamente a sua equipe avisando sobre a possível solução. Pois Guedes decidiu ouvir o mercado. Rapidamente o mercado abriu um grande sorriso, derretendo taxas de juros de títulos com vencimento entre 4 e 10 anos.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter