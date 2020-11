Pressão cresce, mas Câmara e Guedes detêm extensão do auxílio emergencial

Membros da ala política do Executivo estão tentando forçar a barra para estender o Auxílio Emergencial para o próximo ano. Segundo o Radar Econômico apurou, lideranças no Senado estão de acordo com o diagnóstico vindo do Palácio do Planalto, de que não será possível retirar por completo o auxílio em 2021. Será necessário, ao menos, alguma transição. De qualquer forma, ficaria fora do orçamento o gasto extra, o que exigiria algum remendo orçamentário ou até mesmo o prorrogação do estado de calamidade.

Por outro lado, lideranças da Câmara, como o próprio presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) e ao menos dois dos candidatos à sucessão de Maia são contra a medida. Eles, neste momento, dão força a Paulo Guedes na posição contrária à extensão do Auxílio. Na segunda-feira, 23, Guedes confirmou o que havia adiantado o Radar Econômico: “há uma grande pressão dentro do governo para estender o auxílio”, afirmou, em uma live promovida pela consultoria Empiricus e pela corretora Vitreo.

Após esta semana, o tema do auxílio deve esquentar as discussões em Brasília. É esperado que o presidente Jair Bolsonaro bata o martelo sobre o tema logo nos primeiros dias após a definição do segundo turno das eleições municipais.

