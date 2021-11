Presidente da Sabesp “agradece” a Alckmin por menor risco de racionamento

O presidente da Sabesp, Benedito Braga, tem dormido tranquilo. Em conversas com entes do mercado, ele afirma que as chuvas vindouras deste final de ano têm afastado a possibilidade de racionamento e apagões no estado de São Paulo. Por ora. A preocupação de Braga envolve o nível de chuvas entre janeiro e fevereiro. Historicamente, o primeiro mês do ano registra o maior nível de chuvas do ano.

Braga, porém, vem repetindo que o estado afasta a possibilidade de uma crise mais grave graças a obras realizadas às vésperas e durante a crise hídrica de 2015, a mais grave enfrentada pelo país até então, que levou a rombos financeiros da ordem de 2,5 bilhões de dólares. No período, vale dizer, São Paulo era governada por Geraldo Alckmin, desafeto do atual governador, João Doria, e potencial adversário do indicado pelo tucano para seu posto no ano que vem, o vice-governador Rodrigo Garcia.