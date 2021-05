Presidente da CNI tenta prorrogar mandato e federações do Sudeste reagem

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, quer prorrogar em um ano o mandato de toda a diretoria e do conselho fiscal da entidade e as federações das indústrias dos estados do Sudeste estão tentando impedir a alteração do estatuto. Os presidentes das federações do Espírito Santo (Findes), Minas Gerais (Fiemg), São Paulo (Fiesp) e Rio (Firjan) enviaram uma carta, a que o Radar Econômico teve acesso, pedindo que Andrade adie a reunião do conselho, marcada para dia 25. Na pauta, está a alteração do estatuto para que os mandatos sejam prorrogados até 2023. Houve uma tentativa de demover Andrade da ideia, por telefone, mas foi em vão. Foi então que as federações decidiram oficializar o pedido. “Entendemos que o assunto nos exige uma ampla e aprofundada reflexão, com participação de todos os representantes estaduais da indústria brasileira. E, por enquanto, o tema ainda não foi pauta em nenhuma das reuniões do Conselho, com oportunidade de debatermos e amadurecermos a questão”, diz a carta.

No ano passado, líderes industriais da região Norte haviam sugerido a prorrogação do mandato por dois anos, em função da pandemia. Na época, Andrade deu declarações de que não tinha intenção de prorrogar mandato e defendia alternância de poder. O atual presidente da CNI já está à frente da entidade desde 2010.