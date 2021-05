Prefeitura de Maceió vai oferecer laudo para morador contrapor Braskem

A prefeitura de Maceió vai inaugurar nesta terça-feira, 04, um Centro de Acolhimento e Triagem para ajudar os moradores que tiveram seus imóveis atingidos pelo afundamento causado pela extração de sal-gema feita pela Braskem. Os moradores vão poder pedir para o CREA laudos de avaliação dos imóveis afetados para contrapor aos que estão sendo feitos por empresa contratada pela Braskem, assim como também terão assistência jurídica que será prestada pela seção alagoana da OAB. A prefeitura diz que até agora somente 30% das famílias atingidas aceitaram as negociações propostas pela companhia. A Braskem fez uma provisão de 9,2 bilhões de reais para fazer frente a todos os gastos relativos ao que chama de evento geológico na região, que aconteceu em 2018. De acordo com as informações prestadas em seu último balanço, referente ao ano de 2020, os recursos serão usados “para fechamento e monitoramento dos poços anteriormente utilizados nas atividades de extração de sal-gema, implementação de medidas sócio-urbanísticas e apoio na desocupação de moradores”.