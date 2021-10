Por que Doria ainda não privatizou a Sabesp?

O mercado financeiro tem aguardado com ansiedade a prometida privatização da Sabesp e até fez subir as ações da companhia quando Rodrigo Maia chegou ao governo de São Paulo como secretário de projetos e ações estratégica dizendo que tinha por missão fazer a privatização da companhia. Passado dois meses no cargo, Maia pouco tem influído na venda da companhia de saneamento. Em junho deste ano, o secretário da fazenda, Henrique Meirelles, já tinha dito que o governo contrataria uma consultoria do Banco Mundial para fazer a análise da venda. Mas, somente há duas semanas, o conselho de desestatização efetivamente recomendou a contratação do IFC, que é o braço de análise do Banco Mundial, para estudar as melhores alternativas. Maia chegou a assinar a recomendação, mas ele mesmo tem dito que foi o governador Joao Doria que insistiu que ele assinasse, apesar de o processo ser comandado mais por Rodrigo Garcia, o vice-governador.

A investidores, Maia tem dito que existe uma chance de a empresa ser privatizada no próximo ano. Uma chance? A avaliação não deixou ninguém muito animado para que de fato aconteça ainda neste governo já que o próximo ano é ano de eleições. “Para que privatizar uma companhia que faz de 2 a 3 bilhões de reais em obras públicas todo ano?”, conclui um gestor de fundos que tem interesse na empresa.