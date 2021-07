Por que a Xiaomi superou o iPhone da Apple?

A Xiaomi superou a Apple. A fabricante chinesa é agora a segunda maior do mundo em smartphones, atrás da Samsung. A Apple ficou em terceiro. Relatório da empresa de análises Canalys mostra que a Xiaomi teve 17% do mercado, contra 19% da Samsung e 14% da Apple, no segundo trimestre do ano. “A Xiaomi está crescendo seus negócios no exterior rapidamente”, disse o gerente de pesquisa da Canalys, Ben Stanton, em nota à imprensa. O crescimento se deu pelo aumento de 300% com relação ao ano anterior na América Latina e 50% na Europa Ocidental. A explicação para tamanho avanço é dada pela própria Canalys: os aparelhos da Xiaomi são em média 75% mais baratos do que os da Apple.