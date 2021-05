Por que a prata valorizou mais que a bolsa e o ouro

Muitos investidores brasileiros que agora acessam corretoras internacionais para fazer seus investimentos têm aplicado parte de seu dinheiro em um ativo não tão comum: a prata. O metal valorizou 74% em 12 meses, e está valendo cerca de 27 dólares a onça. Para se ter uma ideia, o ouro não valorizou nem 7% no mesmo período, os principais índices das bolsas de valores brasileira e americana valorizaram cerca de 50%. Os especialistas no assunto dizem que a prata subiu por conta da procura dos investidores, mas também em função da alta demanda industrial. O metal é usado na fabricação de computadores, celulares, eletrodomésticos, painéis solares, ou seja, produtos que estão sendo altamente demandados mesmo com a pandemia. O Silver Institute mostra que em 2021 a demanda por prata tem sido maior do que a oferta.