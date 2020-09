Por que a Califórnia está à beira de um apagão

A onda de calor que assola a Califórnia está deixando as autoridades locais preocupadas com um risco de apagão seletivo. Isso é quando o operador do sistema desliga a chave para evitar uma queda de energia por falta de produção.

Segundo especialistas consultados por VEJA a causa está num planejamento equivocado de transição para uma matriz renovável. Todas as térmicas do estado foram desligadas nos últimos cinco anos para dar espaço para a geração solar. Devido a alta do consumo elétrico causada pelo calor, o sistema pode vir a falhar.

