Por que a bolsa está pessimista com Via e Magalu e otimista com Americanas

A temporada de balanços do terceiro trimestre segue a todo vapor no mercado financeiros, e os diferentes resultados mostram visões distintas de bancos e corretoras para empresas de um mesmo setor. As empresas do varejo, por exemplo, que já perderam mais de 50% de valor somente em 2021 em função do risco inflacionário no país que incidiu num veloz aumento dos juros por aqui, tiveram diferentes desempenhos no trimestre. Enquanto a Via, dona da Casas Bahia, e o Magazine Luiza decepcionaram os analistas, a Americanas surpreendeu positivamente o mercado. Para a XP, a Via, que registrou um prejuízo de 638 milhões no período em função de uma mudança no cálculo de passivos trabalhistas, foi destaque negativo entre essas empresas. “A Via foi o destaque negativo, principalmente por conta do anúncio de uma provisão de 1,2 bilhão de reais, motivada por um aumento no ticket médio e no volume de novas ações de processos trabalhistas”, disse a instituição. Ontem, quando saiu o resultado, a ação da companhia desabou 12,4%.

O Magazine Luiza, que lucrou 143,5 milhões de reais — queda de 30% em relação a 2020 –, também decepcionou o mercado. Para o BB Investimentos, o resultado do terceiro trimestre foi negativo com vendas mais pressionadas e queda nas margens. As vendas em lojas físicas, carro-chefe da companhia, caíram 8% no período. Às 15h10 desta sexta-feira, 12, as ações da empresa derretiam 15,9%. Para os analistas do BB, mesmo com o resultado abaixo das expectativas, a performance atual de preço da companhia não se justifica.

Quem tem motivos para sorrir é a Americanas, que às 15h10 subia 6,7% na sessão, a maior alta do dia até então. O lucro de 240 milhões da empresa no terceiro trimestre, que reverteu o prejuízo na comparação com o ano anterior, foi bem visto pelos bancos. O Citi, por exemplo, avaliou que o EBITDA de 743 milhões de reais foi 13% acima das projeções. “O resultado melhor é explicado por menores despesas gerais e administrativas da companhia, que administrou bem, apesar dos investimentos em marketing e no aplicativo Ame”, diz a instituição. Agora, as três varejistas viram a chavinha e passam a apostar as fichas na Black Friday e no Natal para tentar melhorar, pelo menos um pouco, seus respectivos desempenhos no Ibovespa.