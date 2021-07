Por conflito de agenda, passageiro desiste de viajar ao espaço com Bezos

Faltando apenas 5 dias para o voo inaugural da Blue Origin ao espaço, ou melhor dizendo, à borda do espaço, o passageiro que pagou 28 milhões de dólares em um leilão para ter o privilégio de viajar junto com Jeff Bezos alegou problemas de agenda para cancelar sua ida. A empresa substituiu o tripulante por um jovem de 18 anos, Oliver Daemen, que ganhou a viagem do pai. A Blue Origin informou em nota que o ganhador do leilão beneficente, que prefere ficar anônimo, deverá ir ao espaço nas viagens seguintes. Jeff Bezos embarca no dia 20 de julho.

O bilionário mais bilionário do mundo acabou perdendo a corrida para outro bilionário, Richard Branson, dono da Virgin Galactic, que fez o primeiro voo inaugural com humanos à borda do espaço no último fim de semana. Mas Bezos deve ir uns 20 quilômetros mais longe que Branson.