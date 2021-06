Pizza de máquina em três minutos. Só em Roma.

Já imaginou provar pizzas feitas por uma máquina, tipo essas máquinas de vendas de chocolates, salgadinhos e refrigerantes? Essa é a experiência que o empresário italiano Massimo Bucolo, conhecido como Mr. Bucolo, propõe em Roma, na Itália, a terra das massas. A Mr. Go Pizza oferta recheios tradicionais como marguerita e quatro queijos, com preços que variam de 4,5 euros a 6 euros (27 a 37 reais), em um formato que se assemelha à pizza brotinho vendida no Brasil, com quatro pedaços. Após realizar o pedido, as rodas começam a girar, a farinha e a água são misturadas, a massa é esticada e coberta pelo recheio, antes de ser enviada a um forno infravermelho e, então, embalada, num processo 100% automatizado e concluído em apenas três minutos.

Não provamos a iguaria, mas jornalistas gastronômicos e blogueiros europeus ouvidos pelo jornal americano The New York Times não aprovaram muito a ideia. “Fui massacrado”, disse Mr. Bucolo. Segundo o empresário, o objetivo do negócio é captar o público da madrugada, como jovens e taxistas, uma vez que a máquina está instalada a alguns metros de uma universidade. Essa é a aposta para enfrentar a dura concorrência de restaurantes tradicionais da região. E você, encararia uma pizza de máquina?