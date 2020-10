Registros no PIX, novo sistema do BC, causam instabilidade em bancos

Atualizado em 5 out 2020, 16h26 - Publicado em 5 out 2020, 16h18

O alto volume de chaves cadastradas no PIX, o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, causou instabilidade nos sistema de ao menos seis bancos brasileiros. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Nubank, C6, BS2 e Inter receberam reclamações de clientes que não conseguiram acessar as plataformas digitais.

Antes das 16h desta segunda-feira, 5 — o primeiro de dia para registrar as contas —, o Banco Central informou que mais de um milhão de contas já haviam sido registradas no sistema PIX.

