Pix deve aumentar número de fraudes na Black Friday

A uma semana da Black Friday, cresce a expectativa de varejistas para a data que promete descontos agressivos aos consumidores, mas, como sempre, a atenção deve ser redobrada. Segundo o T.Group, uma empresa de tecnologia que presta serviços a empresas como Magazine Luiza, O Boticário e Amaro, o Pix deve ser um dos grandes vilões no evento quando o assunto é fraudes. “É muito comum o consumidor ser direcionado a dados falsos de transferência, e a falta de lastro do Pix dificulta a solução do problema. Pela segurança do usuário, a recomendação é dar preferência ao cartão de crédito, pois os grandes bancos poder te proteger das fraudes”, diz Andrea Fernandes, CEO do T.Group. A companhia estima que cerca de 34 mil tentativas de fraude serão realizadas somente entre os dias 25 e 26 de novembro, um potencial aumento de 52% em relação à Black Friday de 2020.

Outro golpe muito comum é aquele que os especialistas chamam de “phishing”, quando sites falsos são desenvolvidos de forma muito similar aos das grandes empresas e que oferecem descontos que, na verdade, não existem. A Gol, por exemplo, veio a público informar que é falso um site que oferece passagens aéreas gratuitas em nome da companhia. “O consumidor deve sempre checar a URL dos sites e desconfiar de links de WhatsApp, e-mail, cupons e descontos muito atrativos. A dica é, ao ver uma promoção, entrar direto no site oficial daquela empresa e pesquisar pelo produto”, recomenda Fernandes. Em tempos de inflação, dólar alto e Bolsa Família que vai e vem, é sempre bom ficar atento nas dicas para evitar dores de cabeça no futuro.