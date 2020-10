PIX bate a marca de 50 milhões de registros

O número de registros de chaves no sistema PIX do Banco Central superou a marca de 50 milhões, segundo informações do Banco Central. O novo sistema de transferências bancárias, que funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana, entra em operação em 16 de novembro. O BC também anunciou que 762 instituições financeiras foram credenciadas pela autoridade monetária para trabalhar com o novo sistema.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter