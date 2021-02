‘Pitch Night’, a competição no Clubhouse que incentiva o empreendedorismo

Pioneira no desenvolvimento de ações e estratégias de Comunicação voltada para projetos sociais da periferia por meio de sua Agência Is, a jornalista carioca Tássia Di Carvalho, moradora de Bonsucesso, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, foi a primeira empreendedora de periferia a vencer uma competição de Pitch — as apresentações feitas por empreendedores em busca de financiamento e parcerias para suas iniciativas — na recém-lançada rede social Clubhouse. Graças a iniciativa, ela conseguiu arrecadar 12 mil reais na rede social para investir em seu projeto de criar uma plataforma para permitir aos empreendedores da periferia vender seus produtos pelo celular.

Realizada na última quinta-feira, 11, a competição, chamada de Pitch Night, foi organizada por executivos e investidores que quiseram utilizar o potencial da rede social para estimular o empreendedorismo da população das periferias das grandes cidades.

Ao todo, participaram 10 empreendedores da periferia que se reuniram em uma sala na rede social para apresentar em três minutos suas propostas aos jurados do Pitch Night. As iniciativas foram avaliadas por quatro jurados: o presidente da Cufa Preto Zezé, a influencer do Complexo do Alemão do Complexo do Alemão Tiê Vasconcelos, a CEO do Movimento Black Money Nina Silva, a embaixadora do Clubhouse no Brasil Nana Maia, e o investidor e cofundador do PicPay Diogo Roberte.

Com a dinâmica do aplicativo, focado no compartilhamento de áudios entre seus usuários, o evento contou com 1,3 mil ouvintes interessados nas histórias e iniciativas que estavam disputando o prêmio de 5 mil reais e mais um mês de mentoria de Diogo Roberte, Nina Silva e Alicia Hanf, investidora americana, e Baron Davis, ex-jogador de NBA. Alicia e Baron são dois dos maiores influenciadores do Clubhouse no mundo.

Com o resultado Tassia conseguiu não só o prêmio, mas também o apoio de espectadores do Brasil e do exterior que acompanharam a competição e decidiram doar mais recursos para seu projeto. “Choramos litros, choramos memos porque esse aporte nos dará dignidade de desenvolvimento dos nossos trabalhos”, desabafou Tassia após o resultado lembrando que sequer tinha computador funcionando para desenvolver o Projeto.

Ao final ainda foi aberta a oportunidade para outros espectadores contribuírem também, e vários investidores que acompanharam a iniciativa acabaram ajudando os outros empreendedores da periferia com doações também. No total mais de 35 mil reais foram doados.

