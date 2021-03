PicPay dobra número de cartões emitidos em um mês

O PicPay atingiu a marca de 4 milhões de cartões emitidos. O número é o dobro do patamar alcançado em janeiro, quando 2 milhões de cartões foram oferecidos aos usuários. A ofensiva faz parte do plano do PicPay de se consolidar como marketplace financeiro, com produtos de outras instituições financeiras plugados à plataforma.

Lançado no ano passado para uma base de 1 milhão de clientes em um projeto piloto, o PicPay Card entrou em um ritmo de expansão acelerado a partir de dezembro, quando cerca de 1 milhão de plásticos passaram a ser emitidos em média por mês. Sem anuidade, o produto é oferecido a toda base de 47 milhões de usuários com a função débito ativada e, a depender do perfil do cliente, o crédito também é concedido.

Além de ser uma extensão do super-app no fundo físico, o PicPay Card se soma à iniciativa da empresa de se consolidar como marketplace financeiro, com uma gama completa de produtos e serviços.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter