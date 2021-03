PicPay cresce 23% e alcança 47,6 milhões de usuários

A big tech brasileira PicPay mantém um ritmo acelerado de entrada de novos clientes. Em fevereiro deste ano, o aplicativo chegou a 47,6 milhões de usuários cadastrados, 23% acima do número alcançado em 2020, de 38,8 milhões.

A base de usuários ativos também é crescente. O PicPay encerrou fevereiro com 34 milhões ante 28,4 milhões no ano passado, um salto de 20%. No início do ano, a empresa patrocinou o BigBrother Brasil, intensificou a oferta de cartões — já disponível para 4 milhões de usuários — e lançou o crédito pessoal para uma base elegível de 14 milhões de usuários.

