Pfizer vai ganhar mais dinheiro do que esperava com vacina contra Covid

A Pfizer anunciou nesta quarta-feira, 28, nos Estados Unidos, que aumentou em quase um terço a projeção de receita para o ano com as vendas da vacina contra a Covid-19. A empresa faturou 7,8 bilhões de dólares só com a vacina no segundo trimestre do ano. Em reais, ao câmbio de hoje, o valor é de cerca de 40 bilhões de reais. A farmacêutica quase dobrou suas vendas no segundo trimestre do ano.

Até agora, 1 bilhão de doses da vacina da Pfizer junto com a BioNTech foram aplicadas em todo o mundo. A expectativa é que até o fim do ano 2,1 bilhões de doses sejam distribuídas. A empresa que esperava faturar 26 bilhões de dólares neste ano, agora já prevê um faturamento de 33,5 bilhões de dólares.