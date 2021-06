Pfizer já fabricou 1 bilhão de doses de vacina contra Covid-19

O presidente mundial da Pfizer, Albert Bourla, disse que a empresa junto com a sua parceira BioNTech já produziram 1 bilhão de doses da vacina contra a Covid-19. A marca foi atingida na semana passada, segundo disse Bourla em entrevista à rede americana CNBC, e a expectativa é a de fabricar 3 bilhões de doses até o fim do ano. Bourla disse ainda que espera que a vida volte ao normal para os países desenvolvidos até o fim deste ano e para o resto do mundo até o fim do ano que vem.

Do total de 1 bilhão de doses produzidas pela empresa, apenas 11 milhões foram destinadas ao Brasil até agora. O contrato com o Brasil só foi fechado no fim de março deste ano, apesar de a empresa ter procurado insistentemente o governo brasileiro desde agosto do ano passado. O contrato prevê a entrega de 100 milhões de doses até o fim do terceiro trimestre e outras 100 milhões de doses até o fim do ano.