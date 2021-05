Pfizer estará no palco da CPI da Covid na próxima semana

A CPI da Covid no Senado aprovou a convocação da atual presidente da Pfizer no Brasil, Marta Díez, e o seu antecessor no cargo, Carlos Murillo. Além disso, também será ouvido o ex-secretário de Comunicações do governo Bolsonaro, Fabio Wajngarten. Wajngarten disse em entrevista à Veja que negociou pessoalmente a compra da vacina da Pfizer e que o Ministério da Saúde dificultou o processo. Carlos Murillo era presidente da Pfizer no Brasil na época e chegou a dizer, também em entrevista à Veja, em outubro do ano passado, que o governo federal estava ignorando uma proposta de compra da vacina. Murillo é hoje presidente da Pfizer para a América Latina e sua presença foi requerida pelo senador Randolfe Rodrigues. A empresa tinha proposta de vender 70 milhões de doses para início da entrega em dezembro. O presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer publicamente que não aceitou a proposta porque continham cláusulas leoninas. O governo, neste ano, fechou contrato para a compra de 100 milhões de doses e já negocia a compra de mais 10 milhões de doses.