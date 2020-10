Pfizer está perto de terminar testes da fase 3 da vacina contra Covid-19

Atualizado em 27 out 2020, 09h57 - Publicado em 27 out 2020, 09h42

O laboratório Pfizer, que desenvolve uma vacina contra Covid-19 em parceria com a BioNTech, está prestes a terminar a fase 3 dos testes. Já foram aplicadas as 2 doses de seu imunizante em mais de 36 mil pessoas. O número total de voluntários que participam da avaliação é de 44 mil. Ou seja, mais de 90% do processo já está completo. Em setembro, os líderes científicos do consórcio decidiram aumentar de 30 mil para 44 mil voluntários. A Pfizer já enviou a autoridades os resultados preliminares da vacina, baseada na tecnologia de RNA Mensageiro, mas ainda não obteve qualquer liberação, mesmo que para uso emergencial. A expectativa é que isso só ocorra ao fim destes testes.

