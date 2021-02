Pfizer Brasil anuncia a espanhola Marta Díez como presidente

A multinacional farmacêutica Pfizer está com novo presidente no Brasil. A partir desta segunda-feira, 1º, a espanhola Marta Díez é quem dá as cartas na subsidiária brasileira da companhia. Primeira mulher a assumir o posto no país, Marta ocupava a posição de presidente do Cluster Andino da companhia, composto por Bolívia, Chile, Equador e Peru. Ela assume o cargo deixado pelo boliviano Carlos Murillo, que presidia a subsidiária brasileira desde 2017 e assumiu recentemente a posição de presidente da Pfizer para América Latina. Além de fazer carreira na farmacêutica, Marta também tem passagem pela Sandoz, GE Healthcare e pelo The Boston Consulting Group, na Espanha. Possui MBA pela IESE Business School e mestrado em Imagens Médicas pela Telecom Paris. Um de seus primeiros desafios será retomar as negociações para o abastecimento de vacinas contra Covid-19 ao Brasil.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter