Pfizer ainda aguarda decisão do governo para o fornecimento de vacinas

A multinacional farmacêutica Pfizer emitiu comunicado na noite desta quinta-feira, 7, no qual afirma que ainda aguarda uma decisão do governo brasileiro para estabelecer o contrato de fornecimento de seu imunizante contra o novo coronavírus para o país. Em dezembro, as negociações avançaram e o governo chegou a assinar um memorando de entendimento junto ao laboratório com o intuito de garantir a distribuição de 70 milhões de doses da vacina no decorrer deste ano. Trata-se, apenas, de uma intenção de compra, que deve ser exercida para ter efeito. Hoje, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a compra de 46 milhões de doses do antígeno desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

No comunicado, a Pfizer reforçou que irá produzir 1,3 bilhão de doses de seu imunizante este ano e que já tem acordos firmados com diversas nações: Estados Unidos, Japão, Israel, Canadá, Reino Unido, Austrália, México, Equador, Chile, Costa Rica, Colômbia e Panamá, assim como a União Europeia. O laboratório ainda diz que a disponibilidade e o cronograma de entrega das doses para o país depende da data de fechamento do contrato para o fornecimento e rememorou que, desde agosto de 2020, enviou três propostas para a venda do antígeno ao governo brasileiro. “A Pfizer continua processo regulatório de submissão contínua de sua vacina junto à Anvisa e permanecerá à disposição do governo para concretizar um acordo que beneficie os brasileiros”, encerra a empresa na nota.

