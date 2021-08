Petz paga mais de meio bilhão para comprar loja de cachorros descolados

A Petz anunciou nesta terça-feira, 03, que vai pagar 715 milhões de reais para comprar a Zee.dog, uma plataforma do mundo pet que se especializou em botar grife nos produtos para os animais de estimação. A Zee-dog é tão descolada que tem até uma loja conceito no SoHo em Nova York, como o próprio anúncio do negócio faz questão de frisar. Quem procura a Zee.dog no Google já encontra a descrição: coleiras, guias e peitorais para “cachorros de atitude”. A plataforma tem até propósito: conectar cachorros e pessoas. Mas para a Petz ainda tem o fato de a empresa ter entrada em 45 países, que hoje respondem por 30% do faturamento de 228 milhões de reais da empresa.