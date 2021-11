Petróleo e bolsas despencam por causa da nova variante africana

VEJA Mercado | Abertura | 26 de novembro.

O mercado pode se preparar porque a sexta-feira promete ser de quedas. O petróleo e as bolsas pelo mundo todo estão despencando na manhã desta sexta-feira, 26, depois da notícia de que uma nova variante da Covid-19 que está se espalhando pela África do Sul. A cotação do petróleo caía quase 6%, as bolsas europeias caem mais de 2% e o fundo ETF MSCI Brasil, negociado no mercado futuro americano, recuava 3,72% logo cedo. As bruscas variações deste ETF costumam dar a direção dos negócios no Brasil. A notícia da nova variante preocupa as autoridades porque apresenta 30 mutações, muito mais do que qualquer outra variante. Além disso, chega em um momento em que alguns países da Europa já apresentam uma alta do número de casos, abarrotando novamente hospitais e com países já fazendo lockdowns.