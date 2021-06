Petrobras registra oferta da BR e JBS faz negócio de US$ 1 bi na Europa

VEJA Mercado Abertura, 18 de junho.

O mercado abre hoje já com novas projeções para a taxa de juros brasileira, com diversos bancos revendo seus números para cima depois que o Banco Central deu sinais de que vai fechar o cerco à inflação. Já tem casa apostando em Selic a mais de 7% no fim deste ano, segundo pesquisa do jornal Valor. Os efeitos da aprovação da Medida Provisória da privatização da Eletrobras pelo Senado devem ser sentidos no pregão de hoje, já que foi aprovado ontem somente depois que o mercado fechou.

Nos fatos relevantes, destaque para o anúncio da Petrobras de que fez o registro para a oferta pública de 37,5% do capital da BR Distribuidora que ainda está nas mãos da estatal. A expectativa é de que a operação gire em torno de 11 bilhões de reais. A JBS anunciou a compra da Kerry Foods na Europa por 1 bilhão de dólares e também a conclusão da compra da Vivera, terceira maior produtora de produtos plant-based na Europa, um negócio de 362 milhões de euros.

O banco de investimentos BR Partners fechou seu IPO com uma captação de 400 milhões de reais. A Dasa pediu para migrar para o Novo Mercado. Por fim, a Vale anunciou pagamento de dividendos de 2,17 por ação.