Petrobras lucra R$ 31 bi e vira um problema eleitoral para Bolsonaro

Enquanto os caminhoneiros nem conseguem repassar o aumento do custo do diesel para o frete, as famílias não conseguem comprar um botijão de gás e o cidadão já sente o peso do preço da gasolina no bolso, a Petrobras reportou um lucro de mais de 31 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. Não só reverteu todo o prejuízo de 1,5 bilhão de reais do mesmo período do ano passado, como ganhou dinheiro a rodo. No primeiro semestre, a empresa já tinha lucrado outros 43 bilhões de reais. Tudo na esteira da alta do preço do petróleo no mercado internacional e é um dinheiro e tanto a ser distribuído aos acionistas. Mas virou um problema eleitoral para o presidente Jair Bolsonaro.

Diante desse quadro, o presidente está empenhado em desconstruir a estatal para tentar reverter a imagem de que é ele que não está fazendo nada para reduzir os preços à população. Afinal, pega mal a Petrobras lucrar tanto assim enquanto tanta gente sofre com os preços dos combustíveis. Ainda mais faltando menos de um ano para a eleição.

Bolsonaro começou dizendo que vai privatizar a empresa, depois mencionou que a empresa é uma dor de cabeça e nesta quinta-feira, 28, ele disse que a Petrobras não deveria dar tanto lucro para seus acionistas. O presidente só não mencionou que parte relevante desse lucro acaba nos cofres do governo. Serão ao todo mais de 60 bilhões de reais distribuídos a acionistas. Só para a União, entre agosto e dezembro, a Petrobras estima que vai pagar 23,3 bilhões de reais em dividendos. Dinheiro que vai direto para o caixa do Tesouro.