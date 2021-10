Petrobras joga o assunto “privatização” para o colo do Congresso

Após revelar um lucro de 31 bilhões de reais no terceiro trimestre 2021 — bem acima das expectativas do mercado –, os executivos da Petrobras conversaram com a imprensa nesta sexta-feira, 29. Dentre os principais assuntos, a possível privatização da companhia. O presidente Jair Bolsonaro já indicou algumas vezes o desejo de privatizar a empresa. Na conversa com jornalistas, a direção da estatal tirou o assunto da alçada de Bolsonaro, colocando a bomba no colo dos deputados e senadores. Eis o que disse a advogada geral da companhia, Taísa Maciel: “a Petrobras atua em completa observância da legislação vigente. É uma discussão que cabe ao Congresso e, o que for definido, será cumprido pela empresa. Importante lembrar que, desde 1997, a Petrobras atua em livre competição de mercado com os demais players”. As ações da Petrobras que subiram quando se falou em privatização, no início da semana, caem hoje mais de 5% depois que Bolsonaro disse que a empresa não pode ter lucro tão alto.

