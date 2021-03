Petrobras faz novo reajuste de gasolina e diesel; aumentos passam de 5%

A Petrobras definiu novos preços para a gasolina e o diesel cobrados nas refinarias. O aumento será de 8,8% para a gasolina e 5,5% para o diesel. Em valores nominais, a gasolina encarece 0,23 por litro, alcançando o patamar de 2,84 por litro, e o diesel avança 0,15, chegando ao nível de 2,86 por litro. O aumento reflete as elevações do dólar, cotado às 12h desta segunda-feira, 8, a 5,73, e o petróleo brent, que chegou a valer 70 dólares. A política de preços da Petrobras é o principal motivo que levou o presidente Jair Bolsonaro a pedir a remoção de Roberto Castello Branco da presidência da estatal. Nesta segunda, inclusive, o Planalto enviou os nomes que substituirão os conselheiros que também pediram para deixar seus cargos.

Com as elevações, a gasolina já aumentou 54% desde o início do ano, e o diesel 41,5%. Esta foi a sexta alta nos preços dos combustíveis.

