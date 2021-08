Petrobras em alta: gasolina cara é ruim para o bolso, mas boa para a bolsa

Enquanto uns perdem, outros ganham. A Petrobras anunciou um reajuste de 0,09 real no litro da gasolina, que vai subir de 2,69 reais para 2,78 reais, uma alta de 3,3% que, mais uma vez, pega os motoristas de surpresa. No acumulado do ano, a gasolina já subiu cerca de 51% no país. O aumento, que é ruim para o bolso do consumidor, é bom para a bolsa de valores, uma vez que significa mais dinheiro entrando no caixa da companhia. As ações da empresa fecharam o pregão desta quinta-feira, 12, em alta de 1,50%. Ontem, quando foi feito o anúncio, já haviam avançado 1,38%.Vale lembrar que, na semana passada, a Petrobras reportou um lucro de 42,8 bilhões no segundo trimestre do ano, ante prejuízo de 2,7 bilhões no mesmo período de 2020, e anunciou o pagamento de 31,6 bilhões de reais em dividendos aos investidores.

Segundo os analistas, a alta de hoje também se deve à sinalização de Bolsonaro, em entrevista a Rádio Jovem Pan de Maringá, de que os 15 bilhões de reais necessários para zerar a tributação de PIS/Cofins no preço do diesel virão de subsídios, e não mais de um fundo criado pela própria estatal, como temia o mercado. O presidente, no entanto, não especificou quais subsídios seriam cortados para bancar a operação.

+ Bolsa fecha em queda após Campos Neto sinalizar juros mais altos