Petrobras é a única sobrevivente em dia péssimo na bolsa. Por quê?

Em um dia de sell-off global nas bolsas provocados pelas incertezas em relação à inflação e juros no mundo inteiro, agravadas pelo blecaute os aplicativos do Facebook, a Petrobras se salvou de um daqueles pregões desastrosos. Dos 82 papéis listados no Ibovespa, apenas cinco fecharam o dia em alta. Dentre estes, as ações preferenciais e ordinárias da Petrobras, que subiram 2,82% e 2,44%, respectivamente, as maiores do dia. Mas por que a companhia foi na contramão do mau humor global? Segundo os analistas, a razão foi a reunião da Opep+ nesta segunda-feira, 4. A entidade decidiu elevar a oferta de petróleo em 400 mil barris por dia em novembro, mas os analistas avaliam que o aumento não é suficiente para cobrir a demanda pela commodity. “O mercado estava temeroso porque se subissem mais a oferta, o preço do petróleo cairia. Além disso, a estatal brasileira tem reforçado que não vai mudar o modelo de precificação dos combustíveis”, diz Pedro Galdi, analista da Mirae Asset. O contrato futuro do petróleo tipo Brent subiu 2,55%, acima dos 80 dólares, enquanto o WTI fechou em alta de 2,28%.

+ Offshore de Guedes repercute mal na bolsa em dia de sell-off global