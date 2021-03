Petrobras: Comitê de Pessoas aprova currículo de Silva e Luna

O Comitê de Pessoas da Petrobras aprovou o nome do general Joaquim Silva e Luna para ser membro do Conselho de Administração e presidente da companhia. O comitê entendeu que não há qualquer vedação para que o general assuma o cargo, mesmo tendo observada a lei de contratações para empresas públicas. Segundo comunicado feito pela Petrobras na noite desta terça-feira, caberá aos acionistas e ao Conselho de Administração decidir se ele preenche os “requisitos subjetivos adicionais aos previstos na legislação. A assembléia para eleição dos membros do Conselho está prevista para acontecer no dia 12 de abril. Somente depois de eleito ao cargo de conselheiro é que Luna e Silva pode ser nomeado presidente da empresa.