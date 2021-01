Petrobras aumenta diesel e caminhoneiros vão cobrar Guedes sobre impostos

Os caminhoneiros não digeriram bem a notícia de que a Petrobras vai aumentar o diesel em 5% nas refinarias a partir desta quarta-feira, 26. Segundo um dos líderes, Walace Landim, o Chorão, presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), a medida acaba instigando alguns grupos que estão mais inclinados a entrar em greve no início de fevereiro. Contudo, ele diz estar advogando por uma outra solução: pressionar o ministro da Economia, Paulo Guedes, para reduzir os tributos PIS, Cofins e CIDE, cobrados sobre o Diesel.

“A Petrobras soltou o aumento, jogando mais lenha na fogueira. Do nosso lado, vamos cobrar do Guedes pra mexer no PIS, Cofins e na Cide. Isso tem que ser feito. Desde 2018 que nos foi prometido”, afirma Chorão. “Dizem que não há dinheiro, mas estão dando isenção para armador no texto da BR do Mar. Por que só para nós não tem dinheiro?”

Segundo ele, há uma divisão muito grande entre caminhoneiros e que, neste momento, não há consenso para greve. O motivo é que o cenário é completamente diferente de 2018 e que uma paralisação poderia “jogar todo o setor na lona”.

