Pesquisa XP/Ipespe: 65% dizem que economia está no caminho errado

A nova pesquisa Pesquisa XP/Ipespe mostra que a avaliação negativa ao governo Bolsonaro atingiu 48%, a reprovação de sua administração bateu o recorde de 60%, cresceu também a percepção de que a economia está no caminho errado e o brasileiro nunca esteve com tanto medo do coronavírus como agora. Ao todo, 65% dos entrevistados acreditam que a economia está no caminho errado. Já quem considera que o Brasil está no caminho certo caiu de 27% para 23%. O medo do coronavírus chegou a 55% das pessoas. No auge da pandemia no ano passado, era 48%. Outro dado preocupante é que apenas 47% acreditam que vão manter o emprego nos próximos 6 meses. Em fevereiro, 60% acreditavam nisso.