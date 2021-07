Pesquisa do Waze mostra qual é a maior saudade do brasileiro

Uma pesquisa do Waze feita em parceria com a consultoria Box1824 com usuários do aplicativo no Brasil e no México mostra como as pessoas estão tocando a vida na pandemia. A pesquisa mostra que o status do carro está de volta, agora sob a máscara de segurança sanitária, e que existe uma espécie de delírio coletivo em que as pessoas se alimentam de um discurso que não praticam, ou praticam pela metade. Mas mostra também qual é a maior saudade: aglomerar, de preferência, em grandes eventos coletivos.

A pesquisa mostra ainda que 67% das pessoas dizem estar consolidando suas saídas. Elas fazem saídas obrigatórias, como ir ao trabalho, essenciais, como ir ao supermercado ou farmácias, ou afetivas, as saídas para ver parentes e amigos próximos. A pesquisa mostra ainda que mesmo com as pessoas comprando mais pela internet, as idas ao supermercado se tornaram emocionais. “Ir a uma loja ou ao supermercado tornou-se minha distração quando me senti enclausurada”, disse uma das entrevistadas.