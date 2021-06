Peso pesado no BBB, Fiat foge da Olimpíada

Deslocar 11 mil atletas de mais de 200 países para uma ilha não é uma operação fácil e, em tempos de pandemia, o que era visto como uma celebração do esporte se tornou uma dor de cabeça — e, claro, um produto difícil de vender. O mercado publicitário não tem se animado com os Jogos Olímpicos, que começam em meados de julho após um ano de adiamento. A Fiat, uma das empresas que havia fechado cota de patrocínio para a transmissão de Tóquio 2020 na Globo, não renovou até o momento a sua participação para a nova data neste ano. Questionada sobre a estratégia, a Fiat afirmou que a constituição da Stellantis, grupo que fundiu a Fiaty Chrysler com a PSA, tem feito que processos sejam revistos. “Tal revisão abrange também a estratégia de mídia, cujas prioridades, objetivos e eixos temáticos estão em avaliação”, disse a montadora em nota.

Porém, a montadora garantiu presença massiva na programação global no início do ano, sendo uma das patrocinadoras do Big Brother Brasil. A empresa foi um dos mais de 22 anunciantes do programa, que ganhou a alcunha, no mercado publicitário, de “fenômeno” de mídia. A montadora é parceira tradicional do programa e neste ano patrocinou várias provas e deu três carros ao participante. Inclusive, o veículo que Juliette, campeã da edição 2021, levou para casa teve o seu nome decidido pelos fãs do reality. A SUV, batizada de Fiat Pulse, foi apresentada ao público no dia da final do BBB.

