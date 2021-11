Perspectiva de Auxílio Brasil antes do Natal faz varejo subir na bolsa

Após o senador Fernando Bezerra (MDB-PE), relator da PEC dos Precatórios na casa, indicar que a proposta pode ser fatiada para permitir o primeiro pagamento do Auxílio Brasil antes do Natal, as empresas varejistas voltaram a subir na bolsa, que negociou em viés positivo como um todo após a sinalização de Bezerra. Magazine Luiza e Via fecharam em altas de 3,34% e 2,35%, respectivamente, mas é importante lembrar que as companhias também vinham de sucessivas quedas após a divulgação de resultados que decepcionaram o mercado. “O eventual fatiamento da PEC é bom porque adianta o benefício, anda com um bom pedaço da proposta e joga para frente os pontos de discordância que vão voltar para a Câmara depois. De maneira geral, a notícia é boa para o mercado e, principalmente, para as varejistas, que seriam beneficiadas antes do Natal. Por conta disso, o Ibovespa subiu hoje”, avalia Mauro Orefice, diretor de investimentos da BS2 Asset.