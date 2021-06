Pelé chama Mark Zuckerberg de “King of ZapZap” em campanha

O Pelé é o novo garoto propaganda do Facebook. O jogador publicou nesta terça-feira, 29, em suas redes sociais, um post em que aparece ligando para Mark Zuckerberg. Mark diz oi para o rei do futebol e recebe um “hi,King of ZapZap” de volta. Na ligação por videochamada, Zuckerberg explica como funciona o sistema de pagamentos por WhatsApp, empresa do grupo Facebook. O novo serviço permite envio de pagamentos como quem manda uma foto, usando cartão pré-cadastrado. As transações são processadas pela Cielo. O serviço foi lançado no Brasil, no ano passado, mas foi barrado pelo Banco Central que temia concentração do mercado de pagamentos. A autorização para o lançamento do serviço foi dada neste ano, quase um ano depois.