Pedro Parente tenta pessoalmente captar R$ 3 bi em projeto de fibra ótica

Pedro Parente é uma importante figura da política e da economia nacional. Ex-ministro, ex-presidente da Petrobras e agora chairman da BRF, ele tem um projeto ambicioso no qual está envolvido profundamente para conseguir tirá-lo do papel. Por meio da EB Capital, uma firma de private capital comandada por ele e que possui investimentos em diversas áreas, até mesmo numa afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, ele quer montar uma empresa de rede de fibra ótica e, para isso, pretende captar 3 bilhões de reais.

Não tem sido fácil. Além do volume, este é um setor que muitos investidores não se sentem confortáveis em entrar devido ao alto volume de recursos necessários. Recentemente, Parente gravou, junto de outros executivos da EB, um vídeo promocional para ser distribuído por meio de WhatsApp para gestores e investidores. O sucesso da empreitada poderia representar um salto na infraestrutura de telecomunicações do país.

