Pedidos de seguro-desemprego em janeiro caem ao menor nível em 3 anos

O número de requerimentos para receber o seguro-desemprego em janeiro deste ano foi o menor dos últimos três, segundo dados liberados esta semana pelo Ministério da Economia. O total de pedidos somou 477.807, neste último mês, contra 569.239 (redução de 16%), de janeiro de 2020, e 586.411 (queda de 18,5%), de janeiro de 2019. Os números de janeiro também foram semelhantes aos meses do segundo semestre de 2020, quando estava em vigor o benefício para manutenção do emprego (BEm), o que é positivo. O programa acabou em dezembro do ano passado.

Pode parecer um resultado excelente, mas é preciso tomar cuidado na avaliação. Há fatores negativos que deprimiram os números de janeiro e dão o aspecto positivo. O estoque de empregos formais — que é a base de comparação neste caso — está bem menor neste ano do que nos outros. Isso impede uma avaliação perfeita, pois, proporcionalmente, a redução no número de pedidos será menor. O Caged, que faz as contas do estoque de emprego, sofreu diversas alterações no ano passado e passou a divergir de outros indicadores, como a PNAD, do IBGE e até mesmo do número de seguro-desemprego, criando um ponto cego na avaliação do mercado de trabalho.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter