PEC dos Precatórios e minério de ferro pesam e bolsa cai; dólar sobe

VEJA Mercado | Fechamento | 18 de novembro.

Os investidores seguem sem muito apetite ao risco na bolsa de valores. Diante das incertezas em relação à tramitação da PEC dos Precatórios no Senado e da vertiginosa queda na cotação do minério de ferro no mercado internacional, os investidores adotam cautela nas negociações e as empresas ficam com dificuldade para engatar uma sequência sustentada de altas que recupere pelo menos uma parte do que foi perdido em 2021. “O líder do governo já admite novas mudanças no texto e o mercado fica sem saber o que vai de fato acontecer. Enquanto essas indefinições não forem definitivamente solucionadas, a bolsa vai ficar parada”, avalia Regis Chinchila, analista da Terra Investimentos. O Ibovespa fechou em queda de 0,51%, a 102.426 pontos. Na contramão, os juros futuros e o dólar subiram. O DI para 2031 avançou 0,25%, a 11,80%, enquanto a moeda americana fechou em alta de 0,83%, a 5,57 reais.

As maiores quedas do dia foram registradas pelas siderúrgicas e mineradoras. O minério de ferro fechou em queda de 5% em Dalian, a 80,23 dólares, a menor cotação em um ano. O recuo atinge diretamente as empresas desse setor no Brasil, que são grandes clientes dos asiáticos. Usiminas, CSN e Vale fecharam em quedas de 5,7%, 5,3% e 4,1%, respectivamente. No lado das altas, a maior do dia foi registrada por Méliuz, que avançou 10,2%. O Bank of America elevou o preço-alvo da companhia para 10 reais a ação, uma potencial valorização de 150% em relação ao fechamento de hoje, em meio a uma redução generalizada de grande parte das companhias.